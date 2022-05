Ambulanza si scontra con una Jeep e si ribalta, tre feriti

16 maggio 2022 a

Un incidente stradale grave è avvenuto oggi su via Palmiro Togliatti, all’altezza di via dei Meli, nella periferia romana di Centocelle. A scontrarsi una Jeep e un’ ambulanza: sono rimasti feriti una donna di 45 anni, un uomo di 36 e il figlio di 16 anni trasportati per accertamenti al Policlinico Tor Vergata. Il mezzo di soccorso, a seguito dell’urto, si è ribaltato abbattendo due paline semaforiche e un palo della luce. Nessuno dei tre era a bordo dell’ ambulanza. Sul posto pattuglie del V Gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale per accertare la dinamica dei fatti.

