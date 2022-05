Roma, incendio nella notte nell'ex fabbrica Mira Lanza: fiamme e paura nel quartiere Ostiense

02 maggio 2022

Fiamme a Marconi, brucia ancora l'ex fabbrica Mira Lanza. Momenti di terrore questa notte, intorno all’una, in via Pierantoni dove un incendio è divampato nell'ex stabile abbandonato sede della ex fabbrica Mira Lanza con nuvole di fumo che hanno interessato tutto il quartiere, creando disagi anche ai palazzi adiacenti.

Sul posto sono così intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere un incendio divampato nell'ex stabile abbandonato sede della ex fabbrica Mira Lanza. Sul posto i vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Ostiense, Eur, Tuscolano I, Nomentano con il carro autorespiratori e La Rustica con il Carro schiuma, insieme a 3 autobotti hanno provveduto a verificare che nei luoghi non ci fossero delle persone presenti e coinvolte nell’incendio e nel contempo hanno lavorato per estinguere tempestivamente il rogo che ha interessato materiali di risulta e rifiuti depositati nei locali. L’intervento ha richiesto alcune ore di lavoro ed è terminato dopo che le squadre hanno anche accuratamente bonificato l’area interessata.

"Purtroppo proseguono gli incendi di stabili abbandonati o temporaneamente occupati da nuclei di persone senza fissa dimora - commenta Riccardo Ciofi segretario della fns cisl di Roma Capitale e Rieti - Di fatto, In questo ultimo periodo si intensificano gli interventi di questo tipo effettuati dai vigili del fuoco, tuttavia, nella zona territoriale di competenza della sede di Ostiense gli operatori sono stati maggiormente impegnati, iniziando appunto con lo stabilimento dell’ex mira lanza dove i colleghi sono intervenuti già nei mesi scorsi". "Certamente - conclude Ciofi - in determinati interventi, il personale che interviene deve profondere la massima attenzione a causa dello scenario del tutto imprevedibile e al fatto che in questi edifici potrebbe essere conservato del materiale pericoloso come avvenuto anche in precedenti episodi e allo stato attuale si richiede alla politica locale, soprattutto per la sicurezza dei nostri lavoratori un importante impegno per sorvegliare queste aree".

Nel tempo la struttura, ormai abbandonata, è diventata anche la base per lo spaccio di sostanze stupefacenti da parte di una banda di nordafricani, irregolari e con precedenti, sino al fermo nel 2021 da parte dei carabinieri della stazione Roma Porta Portese di un gruppo di loro.



Da anni dell’ex fabbrica di Marconi, se ne è occupato il presidente del movimento Ecologista, Piergiorgio Benvenuti chiedendo la messa insicurezza del manufatto e la realizzazione al suo posto di un polo culturale.



"Negli anni l’edificio è stato occupato illegalmente, sgomberato, dato alle fiamme e poi nuovamente occupato - dichiara Benvenuto - i locali della fabbrica debbono immediatamente essere messi in sicurezza una volta per tutte senza lasciare sulla carta progetti che di fatto non vengono realizzati. Proseguiamo a chiedere che vengano valorizzate le aree di archeologia industriale presenti sulle rive Marconi-Ostiense del Tevere, ad iniziare dall’Ex Mira Lanza, spazi meravigliosi da utilizzare per la formazione e lo svolgimento di attività culturali, strappandole al degrado e all’illegalità".

Massimiliano Gobbi