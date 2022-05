Choc a Roma, trovata ragazza ferita nel cortile condominiale in via Mattia Battistini: "In una pozza di sangue"

Augusto Parboni 02 maggio 2022 a

a

a

È stata trovata in terra in una pozza di sangue in via Mattia Battistini 66 a Roma, in un cortile condominiale. Si tratta di una ragazza non ancora identificata. Sul posto i carabinieri. Non si esclude che la donna possa essere caduta nel vuoto. Perdeva sangue dalla testa e dalla bocca. Da una prima valutazione, sarebbe precipitata da un appartamento. È stata immediatamente trasportata in codice rosso al policlinico Gemelli. Sono in corso accertamenti dei militari per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.



