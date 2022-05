Precipitata dal quarto piano, sequestrati cellulare e diario della 16enne. Si indaga su chat e social

Augusto Parboni 02 maggio 2022 a

Si indaga sul caso della ragazza di 16 anni precipitata dal quarto piano della sua abitazione, via Mattia Battistini, a Roma. I carabinieri hanno sequestrato in casa della giovane, che ora versa in gravissime condizioni al policlinico Gemelli, il cellulare e il suo diario.

Gli inquirenti stanno analizzando messaggi, chat e tutte le informazioni utili a capire se la ragazza sia stata o meno vittima di atti di bullismo attraverso i social network. Tra le ipotesi al vaglio, infatti, è che si tratti di un gesto volontario da parte della 16 enne che alle 10.30 è stata ritrovata in una pozza di sangue nel cortile condominiale.

