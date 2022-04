Incidente sul lavoro, operaio precipita dall'impalcatura e muore sul colpo. Tragedia in centro

roma, lavoro, iltempoquotidiano

27 aprile 2022 a

a

a

Altra morte bianca a Roma. Un operaio ha perso la vita dopo essere precipitato da un’impalcatura in via Toscana, nella zona di via Veneto, in centro. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Castro Pretorio e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Da una prima ricostruzione, l’operaio - un italiano di 52 anni - è precipitato dal quarto piano dell’impalcatura durante lavori al secondo piano di uno stabile.

L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì 27 aprile. A chiamare il 112 i titolari della ditta per la quale l'operaio stava lavorando. Secondo una prima ricostruzione il lavoratore è caduto dal quarto piano che però corrisponde però al secondo rispetto al piano stradale. Precipitando sarebbe finito nell’intercapedine fra il ponteggio e la parete esterna dell’edificio.