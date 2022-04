Schianto sulla Colombo, muore l'attrice Ludovica Bargellini. Aveva recitato in "The young pope" di Sorrentino

19 aprile 2022 a

Ludovica Bargellini, attrice di 35 anni che aveva recitato in importanti produzioni come la serie tv "The young pope", è morta in un incidente stradale tra via Colombo e via di Grotta Perfetta, nella zona di Montagnola. Stava tornando a casa quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua auto, una Lancia Ypsilon, finendo contro uno spartitraffico e poi contro un muro.

I soccorritori giunti sul posto l'hanno trovata ancora in vita. Liberata dalle lamiere è morta poco dopo l'arrivo in ospedale, al Sant'Eugenio. L'attrice, originaria di Pistoia, viveva nella zona dell'Appio Latino e aveva iniziato con il teatro. Tra le produzioni a cui aveva lavorato i film “Non c’è tempo per gli eroi”, “Dylan Dog vittima degli eventi”, “Palato assoluto”, la serie tv “The young pope” di Paolo Sorrentino e spot pubblicitari.

