Fragorosa esplosione in una villa a Bracciano: paura per un'anziana dopo il boato

Esplosione a Bracciano in una villa, ferita un'anziana. È successo questa mattina, intorno alle 7, all'altezza della Strada Poderale di Sambuco, dove una probabile fuga di gas all'interno di una villetta indipendente ha generato una violenta esplosione. A dare l'allarme, la sala operativa dei vigili del fuoco di via Genova che ha inviato sul posto una squadra della vicina sede di Bracciano, il funzionario di servizio e il nucleo Nbcr. L’esposizione avvenuta in una villetta ha coinvolto una donna di circa 81 anni, successivamente trasportata in buona salute ed in via precauzionale presso ospedale vicino.

"Le operazioni dei vigili del fuoco - commenta Riccardo Ciofi della Fns cisl Roma Capitale e Rieti - non appena giunti sul posto hanno delimitato la zona e iniziato le ricerche delle persone coinvolte". "Una volta recuperare l’anziana donna - prosegue Ciofi - si è messo in sicurezza l’area e attraverso le strumentazioni idonee verificato eventuali ulteriori perdite di gas. In tali tipologie di intervento, la tempestività dell’arrivo sul posto e del recupero dei feriti diviene l’elemento determinate per salvare vite umane".

