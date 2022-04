Aggredito su una panchina, gravissimo in ospedale

12 aprile 2022 a

a

a

Brutale aggressione nel pomeriggio a Roma. Un uomo di colore è stato picchiato mentre si trovava su una panchina davanti a una chiesa in piazza San Francesco di Paola, nella zona di Castro Pretorio. L’uomo, un senza fissa dimora, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni dove è arrivato in codice rosso con un trauma cranico. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe stato aggredito da due soggetti, anche loro stranieri. Sul posto la polizia che indaga sui fatti.

