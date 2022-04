Roma, tragico incidente su via Casilina: l'auto sbanda e finisce fuori strada. Morta una ventenne

Massimiliano Gobbi 09 aprile 2022 a

a

a

Tragico schianto nella notte alle porte di Roma, muore una 20enne, gravissimi due ragazzi. È successo intorno alle 2:30 di questa notte al civico 17 della SS6 Via Casilina, all'altezza del km 49.100. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Colleferro che hanno estratto dalle lamiere tre ragazzi ventenni, due trasportati in gravi condizioni dal personale sanitario in codice rosso e una ragazza, morta sul colpo. Uno scenario terribile con l’auto accartocciata su sé stessa, con i ragazzi intrappolati all’interno.

Probabilmente stavano rientrando da un serata trascorsa con gli amici. Doveva essere il tipico fine settimana trascorso in allegria dopo una settimana di fatiche e studio. L’impatto deve essere stato molto violento, perché quando gli operatori sono arrivati sul posto hanno trovato l’auto ridotta ad un cumulo di lamiere.

Deceduta la giovane, gli altri due suoi amici sono gravemente feriti e ora in ospedale lottano per la vita. Non si conoscono bene le dinamiche, ma quando hanno esaminato l’auto, il veicolo era distrutto al centro della carreggiata. Oltre ai sanitari, presente anche i carabinieri della compagnia di Colleferro per i rilievi del caso e successivamente gli agenti della polizia di stato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.