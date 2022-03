Corruzione a Roma, anche due Casamonica tra i "clienti" del funzionario indagato

Augusto Parboni 23 marzo 2022 a

a

a

Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla corruzione che ha portato agli arresti domiciliari fatti scattare dalla Guardia di finanza per due soci di uno studio tecnico e per un agente della polizia di Roma Capitale. Tra i "clienti" del funzionario indagato, oltre a negozi, bar e carrozzerie, anche Angelo e Laura Casamonica "appartenenti alla nota omonima famiglia", si legge nell'ordinanza di custodia cautelare. I due si sarebbero rivolti al funzionario per sbloccare alcune pratiche edilizie relative ad alcuni immobili di loro proprietà. Nelle 52 pagine di provvedimento anche noti locali tra l'Appio e il tuscolano. Sarebbero stati numerosi gli esercenti, come barbieri e parrucchieri, che si sarebbero rivolti agli indagati per chiudere un occhio su presunte irregolarità nelle attività commerciali.

Tangenti ai vigili, scattano gli arresti: professionisti e un agente in manette

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.