Andrea Volpi è il candidato sindaco di Lanuvio

Andrea Volpi è il candidato sindaco della Lista Lanuvio per la Democrazia. Lo ha annunciato il sindaco Luigi Galieti, in pieno accordo con l'assemblea della Lista che si è svolta nel pomeriggio all'interno del teatro comunale di Lanuvio. Nel corso dell'iniziativa presieduta dagli storici attivisti della Lista Roberto Previtali e Vito Frezza hanno preso parola amministratori uscenti come Irene Quadrana, Valeria Viglietti, Veronica Proscio, Mario Di Pietro e Luigi Galieti che hanno raccontato ai presenti i risultati raggiunti dall'amministrazione in questi anni e new entry come Tiziano Pontieri e Simone Santilli che porteranno nuove idee e progetti per la Città. Prima dell'annuncio da parte di Galieti del nuovo candidato sindaco, scelto nel segno della continuità politica, umana e amministrativa, l'assemblea ha discusso e approvato il documento programmatico che contraddistinguerà l'azione della Lista Lanuvio per la Democrazia nei prossimi anni. Cambia il simbolo, il nome del candidato sindaco ( Galieti dopo due mandati non è ricandidabile). Quel che non cambia è il gruppo dirigente e l'idea di Città: aperta, inclusiva e dinamica. Andrea Volpi, vice sindaco uscente, guiderà alle elezioni un gruppo di persone diverse per generazione e sensibilità ma unite da un unico obiettivo: continuare a cambiare in meglio il volto della Città di Lanuvio. Classe 1981, laureato in Economia aziendale e vicesindaco uscente (carica ricoperta dal 2017), Andrea Volpi è consigliere della Città Metropolitana (a Palazzo Valentini è al terzo mandato). Volpi ha tenuto la delega all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici. Nella precedente tornata amministrativa per il Comune di Lanuvio ha ottenuto 859 preferenze.



