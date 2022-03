Roma, incendio nel palazzo in via Emilio Faà di Bruno: le fiamme in un appartamento

09 marzo 2022 a

È esploso all'alba il rogo che ha fatto scappare di casa gli abitanti del palazzo di via Emilio Faà di Bruno, nel quartiere Prati a Roma. L'incendio è scoppiato in un appartamento al settimo piano facendo scattare l'allarme in tutta la palazzina: tra fiamme, fumo e paura gli inquilini sono scesi immediatamente in strada per mettersi in salvo. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile.

