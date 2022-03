Tram si schianta su un camion carico di 4.500 litri di gasolio, paura sulla Casilina

08 marzo 2022 a

Scontro alle 11.40 di oggi tra un tram e un camion che trasportava 4.500 litri di gasolio su via Orazio Pierozzi, all’incrocio con via Casilina, alla periferia di Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale. Sono tutt’ora in corso le operazioni di messa in sicurezza di tutta l’area interessata. Al momento non risultano feriti gravi.

La ferrovia urbana Termini-Centocelle è stata interrotta sull’intera tratta a causa dell'incidente. Atac comunica che per lo stesso incidente il bus 105 in direzione Termini, da via Casilina devia su via dei Gordiani, via Anagni, via Tor de Schiavi, via Prenestina, via dell’Acqua Bullicante.

Sul posto sono intervenute due squadre operative dei vigili del fuoco: un'autobotte, un'autogru, il Carro Sollevamenti, il Carro Fiamma, il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico).

