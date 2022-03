Arrivano i profughi dall'Ucraina, mille posti in più nel Lazio

03 marzo 2022 a

a

a

Circa mille posti in più nel Lazio per accogliere i profughi dell’Ucraina: oltre all’ampliamento della rete Cas (centri accoglienza straordinaria gestiti dalla Prefettura) e della rete Sai (sistema accoglienza integrata gestito dal Comune), la Protezione civile metterà a disposizione circa un migliaio di posti per la primissima accoglienza.

È quanto emerso nel corso di una riunione convocata a Roma dal prefetto Matteo Piantedosi con le istituzioni del territorio e la rete del Terzo settore per mettere a sistema le già numerose iniziative di solidarietà in favore dei profughi ucraini. Alla riunione hanno partecipato: la Protezione civile della Regione Lazio, la Direzione regionale salute, il Dipartimento Politiche sociali di Roma Capitale, la Questura, il Console generale dell’Ucraina a Roma con il Consigliere d’Ambasciata, Unhcr, Caritas, Croce Rossa Italiana, Comunità di Sant’Egidio, Centro Astalli, Anci e le Organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Uil.

Benzina a 18 euro al litro, gli ucraini scappano in treno. La Russia non attaccherà le ferrovie

Il Tavolo ha condiviso la necessità di adottare un sistema di circolazione delle informazioni che consenta innanzitutto di intercettare i flussi di profughi in ingresso. Questo al fine di poter operare una ricognizione delle presenze effettive e dei conseguenti bisogni, restituendo una comunicazione coordinata e capillare sulle risorse che il territorio è in grado di fornire ai cittadini in fuga dalla guerra.

Oggetto della discussione sono stati tre profili essenziali connessi alla permanenza dei profughi: sistemazione in accoglienza, procedure di regolarizzazione dello status giuridico (realisticamente la protezione temporanea approvata oggi con decisione del Consiglio) canali di accesso a prestazioni e servizi pubblici come la presa in carico sanitaria e l’iscrizione scolastico. Già domani si terrà una riunione delle componenti istituzionali del Tavolo con lo scopo di adottare una procedura operativa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.