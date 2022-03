La stilista ucraina Svitlana Bezla all'attacco di Putin: "Un killer psicopatico, noi non siamo russi"

03 marzo 2022 a

Nella puntata di oggi, 3 marzo, di Otto e Mezzo su La7, la stilista ucraina Svitlana Bezla si scaglia contro Vladimir Putin con parole durissime. "È un killer e uno psicopatico - attacca Bezla nel programma condotto da Lilli Gruber - ha colpito scuole e ospedale, ha ucciso bambini. È un dittatore come Stalin, è lui il nazista! L'invasione è iniziata nel 2014 nel Donbass. Non facciamo più parte della Russia".

La stilista è scappata da Kiev dopo essere rientrata da New York, mentre il marito è rimasto a combattere in patria. "Attorno a Kiev - racconta - ci si sveglia sotto le bombe ogni giorno. Tutti gli uomini dell'Ucraina sono rimasti a difendere il nostro popolo dall'invasore. Grazie al cielo abbiamo il wi-fi e internet per comunicare e riesco ad avere notizie di mio marito".

