Il Generale Claudio Graziano è sicuro: "Guerra mai così vicina negli ultimi 70 anni"

03 marzo 2022 a

a

a

La minaccia guerra non è mai stata così vicina dalla fine del secondo conflitto mondiale. Ne è convinto il Generale Claudio Graziano, intervistato durante la puntata di stasera di Piazza Pulita su La7.

https://www.la7.it/piazzapulita/video/ucraina-il-generale-graziano-la-minaccia-della-guerra-non-era-mai-stata-cosi-vicina-e-un-fatto-senza-03-03-2022-426687

"Sono in servizio da quasi cinquant'anni - racconta Graziano, presidente del comitato militare dell'Ue - la minaccia non è mai stata così vicina all'Europa neanche quando c'è stata la guerra in Bosnia. È un fatto senza precedenti, un conflitto dentro l'Europa portata da una potenza come la Russia. Una situazione che sembra aver portato le lancette indietro di 77 anni, neanche i periodi più brutti della Guerra Fredda hanno portato un conflitto di questo tipo".

Le sanzioni ci costano care, l'allarme di Salvini sulla guerra in Ucraina

"L'obiettivo di Putin - prosegue il Generale - è quello di ricreare una potenza russa che si avvale di Stati favorevoli come la Bielorussia, riportandolo a "contare" cambiando la situazione geopolitica globale. Cosa farà dopo aver conquistato l'Ucraina? La Nato è l'alleanza difensiva più potente del pianeta, i Paesi Baltici sono protetti dall'ombrello della Nato e un pericolo adesso non c'è".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.