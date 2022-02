Prendono fuoco le baracche, paura a Pietralata

Massimiliano Gobbi 16 febbraio 2022 a

Fiamme in un capannone a Pietralata, paura per un'alta colonna di fumo nero nel quadrante nord est della Capitale. Un incendio che si è sviluppato all'interno del perimetro di alcuni terreni coltivati, dove alcune baracche e un capannone hanno preso fuoco. Sul luogo in cui ha avuto origine il rogo, in via Casale Rocchi al civico 96 sono arrivate due squadre di vigili del fuoco con l'ausilio di due autobotti per le operazioni di spegnimento e, in seguito, anche i carabinieri per quanto di loro competenza. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme evitando il propagarsi dell'incendio verso le strutture poste nelle vicinanze. Durante le operazioni di spegnimento è stata trovata una fossa con all'interno materiale di risulta.

"L’impegno dei vigili del fuoco sul territorio di Roma e Provincia - commenta Riccardo Ciofi della Fns cisl Roma e Rieti - è continuo e costante su tutti i vari ambiti del soccorso alla popolazione. Dopo lo scampato pericolo per i quattro colleghi, sono ripresi gli incendi in zone abbandonate o abitate da nuclei di senza fissa dimora. Questa è un’ulteriore dimostrazione che certe tipologie di interventi possono nascondere imprevisti scenari che diventano nel momento in cui le squadre operano un fattore di alto rischio. Rivolgiamo, prosegue il sindacalista, un appello alla politica locale per prendere coscienza di talune situazioni di degrado che interessano la Capitale per la sicurezza degli operatori del soccorso e della cittadinanza".

