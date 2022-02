Qualcuno sta sabotando l'Ama? Mezzi distrutti, rubati pezzi e benzina da ladri e vandali

Pier Paolo Filippi 08 febbraio 2022 a

Come se non bastassero gli ormai cronici problemi di carenza di personale e di mezzi, adesso ci si mettono anche vandali e ladri ad azzoppare l'Ama. Accade nell'area di Trastevere, dove il servizio di raccolta rifiuti e di pulizia delle strade è sceso sotto il livello, non certo eccellente per usare un eufemismo, che si registra abitualmente. Da qualche tempo, infatti, i mezzi della municipalizzata parcheggiati in via Garibaldi vengono bersagliati da una serie di furti e danneggiamenti che stanno recando seri problemi alle attività di pulizia e raccolta. Solo nell'ultima settimana, sono state prese di mira le spazzatrici e i nuovi camioncini ad alimentazione ibrida recentemente acquistati dall'Ama. Quattro spazzatrici, pochi giorni fa, sono state trovate con le ruote forate, mentre altre tre risultavano inutilizzabili perché qualche vandalo si è divertito a fare delle scritte sui vetri. Tre camioncini ecologici acquistati di recente, invece, sono inservibili dopo che alcuni ladri hanno smontato e rubato i catalizzatori delle marmitte. Sempre più frequenti, poi, sono i furti di gasolio dai mezzi che rallentano notevolmente l'entrata in servizio dei mezzi quando inizia il turno. Tutti episodi per i quali l'Ama ha presentato denuncia e che ora sono al vaglio dei carabinieri.

«Il problema è che i mezzi sono parcheggiati in strada, praticamente incustoditi, quindi alla mercé di qualsiasi malintenzionato - spiega Stefano Marin, assessore all'Ambiente del I Municipio - Il danno non è solo di tipo economico, ma si riflette anche sul servizio come abbiamo potuto constatare in questi ultimi giorni, con le strade di Trastevere piene di immondizia. Bisognerebbe custodire i mezzi in una rimessa, o almeno predisporre un circuito di telecamere di sorveglianza, anche per aiutare il lavoro delle forze dell'ordine che hanno molte altre cose da fare».

Quello della logistica è un problema che Ama ha più volte sollevato nel tempo a Roma Capitale, chiedendo spazi da adibire a rimesse. Non riguarda solo il I Municipio, ma è chiaro che l'area centrale della città è quella dove è più difficoltoso trovare spazi per custodire i mezzi. Intanto, il Municipio I chiede che vengano riposizionate alcune postazioni mobili per il conferimento dei rifiuti differenziati, in particolare quelle nei pressi di bellezze o luoghi simbolo di Roma, come piazza Trilussa, via della Lungara, via del Collegio Romano. Aperte dalle 7 dal mattino alle 19 di sera, spesso si trasformano in mini discariche che deturpano il paesaggio.

