Violano le norme anti-Covid, multe e denunce a Roma

Diciotto persone multate per violazioni delle norme anti Covid a Roma, tra cui una donna sorpresa in strada sul litorale e denunciata per l’inosservanza della quarantena. Per tutto il fine settimana sono proseguiti i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma mirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado e a verificare il rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel centro storico della Capitale e in provincia.

Nell’area archeologica adiacente al Colosseo, i carabinieri del Comando Piazza Venezia hanno sanzionato 10 cittadini stranieri - nove del Bangladesh e uno del Pakistan - intenti al commercio ambulante illegale di diversa merce priva di marchio. I carabinieri hanno sequestrato manufatti in legno, power bank e aste per selfie che gli abusivi tentavano di vendere ai turisti in transito. A loro carico sono state contestate multe per complessivi 55.000 euro ed è stato emesso l’ordine di allontanamento dal Colosseo e dal centro storico per 48 ore. A Tivoli, i carabinieri hanno eseguito le verifiche presso il capolinea dei bus in arrivo da Roma e presso le attività commerciali adiacenti, controllando in totale 134 persone, 6 delle quali sanzionate per il mancato utilizzo della prevista mascherina FFP2 e 9 per il mancato possesso del Green Pass.

Milano: in 25 in discoteca senza mascherina, multe e chiusura locale

Sul litorale, tra i comuni di Anzio, Nettuno e Ardea, i carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito verifiche presso 7 attività commerciali, identificando in totale 18 persone. Denunciata a piede libero una 44enne italiana, sorpresa in strada, per l’inosservanza della quarantena a cui era sottoposta essendo risultata positiva al Covid-19. A Pomezia, i militari dell’Arma hanno sanzionato il titolare di una palestra sorpreso a lavorare senza la prevista Certificazione Verde. Infine, ad Artena, i carabinieri hanno sanzionato due abitanti del posto sorpresi nel centro storico senza mascherine.

