Tragedia a Roma: schianto in auto, muore a 17 anni. Nella carambola altri 4 feriti

Massimiliano Gobbi 23 gennaio 2022 a

a

a

Ancora sangue sulle strade della Capitale, dove un ragazzo di appena 17 anni è morto in seguito ad un terribile incidente avvenuto con una Fiat Panda finita prima contro un palo della luce, poi contro un albero, per poi concludere il tragitto ribaltata al centro della carreggiata. Feriti, invece, tutti i suoi quattro amici, fra i quali un giovane in gravi condizioni. È il bilancio del drammatico sinistro avvenuto sabato a Fonte Ostiense, intorno alle 2 del mattino, in via Acqua Acetosa Ostiense, nella zona Colle Parnaso, al IX Municipio di Roma Capitale, a circa 100 metri dopo via Camus, in direzione via di Decima. Un impatto violentissimo, costato la vita a Edoardo D., giovane diciassettenne che, trasportato all'ospedale Sant'Eugenio in condizioni disperate, è deceduto ieri mattina in seguito alle ferite riportate nel ribaltamento.

Blitz anticontagio a Roma: oltre 20mila euro di multe per il maxi-assembramento con 250 ragazzi

Altri due passeggeri a bordo dell'utilitaria, di 18 anni, sono stati trasportati invece al Campus Biomedico in codice giallo. Per il conducente di 18 anni, invece, anche lui trasportato al campus Biomedico per le ferite riportate, sono stati richiesti esami tossicologici e alcolemici di rito. Sul posto, sono immediatamente intervenute le pattuglie della polizia locale Roma Capitale, IX Gruppo Eur. Da una prima ricostruzione fatta dagli stessi agenti intervenuti, il conducente del veicolo, per cause in corso di approfondimento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a colpire prima un palo Acea, poi un albero per poi ribaltarsi. L'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio dei caschi bianchi di Roma Capitale, che hanno proceduto al sequestro dell'auto. Dai primi rilievi non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Con la tragedia di ieri avvenuta a Fonte Ostiense, salgono a dieci le vittime della strada a Roma e provincia dall'inizio dell'anno.

La denuncia di Lapo Elkann: a Roma non si può distribuire cibo ai poveri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.