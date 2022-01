Donna trovata morta in casa a San Paolo. Mistero sul decesso, ascoltati i vicini

18 gennaio 2022 a

Oggi pomeriggio una donna di 41 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Roma, in zona San Paolo. Il personale del 118 è intervenuto in seguito a una segnalazione. Sul posto sono accorse autoradio, volanti, la Scientifica e la Squadra Mobile. Le indagini sono in corso, a cura del commissariato San Paolo e della Squadra Mobile.

Stando alle prime informazioni, una volta entrati nell'appartamento il personale del 118 e delle forze dell'ordine hanno fatto la scoperta della donna, ormai senza più vita. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarla, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Data l'incertezza sulle cause della morte, sul posto sono arrivate diverse pattuglie e reparti della Polizia di Stato, che hanno transennato l'area e cominciato a indagare sull'accaduto.

Saranno sentiti vicini e familiari della 41enne al fine di ricostruire le sue ultime ore di vita. Per adesso nessuno si sbilancia: ed è molto probabile che sul corpo venga disposta l'autopsia per ulteriori accertamenti. Sembra che la 41enne fosse sola in casa quando è avvenuto il decesso.

