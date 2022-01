Il mistero della studentessa americana drogata e stuprata a Testaccio. L'aggressore non si trova

18 gennaio 2022 a

La polizia di Roma sta indagando sulla denuncia sporta da una 19enne statunitense, a Roma per vacanza, che ha denunciato un presunto stupro avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2021.

Nella denuncia la ragazza, tornata negli Usa, racconta che quella sera era andata con delle amiche coetanee e connazionali, in una discoteca al Testaccio. Lei sarebbe rimasta nel locale mentre le sue amiche rincasavano. Il giorno dopo si è svegliata nel letto in un appartamento a Trastevere insieme ad un uomo che non conosceva, senza ricordare nulla di quanto era accaduto. A questo punto forse temendo che la 19enne americana avrebbe potuto denunciarlo, lo sconosciuto le avrebbe rubato alcuni gioielli forse per intimorirla, chiamandole però anche un taxi per farla tornare a casa.

La studentessa, secondo quanto emerso, sarebbe andata ad un locale con le amiche. Loro tornano in taxi, mentre lei decide di restare e qui avrebbe conosciuto una ragazzo di circa 30 anni che le avrebbe offerto da bere. Lei accetta. Da qui, stando al suo racconto, il buio.

Non è escluso che il suo aggressore le avrebbe messo in un cocktail del ghb, la droga dello stupro. Si tratta di una sostanza inodore e incolore, che causa stato confusionale e perdita del senso della realtà. Dopo aver dormito due giorni, sospettando di aver assunto a sua insaputa la droga dello stupro, la ragazza avrebbe deciso di denunciare l’accaduto alla polizia. A 48 ore dal fatto la denuncia della giovane e la corsa in ospedale. Della vicenda al momento c'è quindi un referto medico, non è chiaro di quanti giorni, e il racconto della diciannovenne.

Le indagini svolte dagli agenti hanno permesso di identificare l’uomo con cui ha dormito e sono state avviate le ricerche per individuarlo. Il presunto aggressore viene definito dagli investigatori come "fortemente indiziato" dell'abuso sessuale, ma durante un sopralluogo nell'appartamento indicato dalla giovane non è stato trovato nessuno. Al momento, l'uomo risulterebbe irrintracciabile.

