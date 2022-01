Potere al popolo a Campo dei fiori: pochi manifestanti bloccano la piazza, ristoratori furiosi

13 gennaio 2022 a

Tredici gennaio sera, Piazza Campo de' Fiori, dodici auto della polizia, gente lontana dai locali e attività paralizzata nei ristoranti e locali della zona per una manifestazione di Potere al Popolo che alla fine ha raccolto una decina di militanti.

Naturalmente gli esercenti non hanno gradito la circostanza. E ancora una voltaandrebbe avviata una riflessione sulla gestione delle manifestazioni nella Capitale. Meglio fuori dal centro, per lo meno quando si tratta di adunate non oceaniche...

