Il macabro caso della lingua tagliata e ritrovata in un frigo. I carabinieri risolvono il giallo a Roma

È stato risolto dai carabinieri di Trastevere il caso del turista belga di 40 anni che la notte passata aveva chiamato il 112 raccontando: «ho la lingua tagliata e una parte sta nel frigo bar del bed and breakfast dove sto alloggiando». A finire in manette la donna che era con lui - belga anche lei e coetanea dell’uomo - accusata di lesioni gravissime. L’arresto dovrà essere convalidato. A dare l’allarme nella notte, con una chiamata al 112, era stato lo stesso belga raccontando di essere nelle vicinanze del bed and breakfast dove alloggiava in via degli Orti d’Alibert, in zona Trastevere a Roma, con la lingua tagliata.

I carabinieri, allertati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’uomo, sono intervenuti sul posto trovando nel frigo bar della camera dell’uomo il pezzo di lingua mancante. I due, che aveva affittato la camera, avrebbero fornito finora versioni discordanti. Non è escluso che la ferita sia stata causata da un morso. Prima della lite i due erano andati a cena fuori.

