Roma, caccia ai disco-ristoranti, forze dell'ordine in allerta a Capodanno

Pier Paolo Filippi 30 dicembre 2021 a

a

a

Saranno intensificati nei prossimi giorni nella Capitale i controlli del rispetto delle norme anti covid, a partire dalle nuove regole introdotte dal Governo con il «decreto Natale». L'impennata dei contagi infatti impone cautela e ieri il prefetto Matteo Piantedosi ha riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per pianificare i servizi che saranno messi in campo già da questa sera, a partire dalle verifiche sugli affollamenti e sull'obbligo di mascherina all'aperto.

Impossibile controllare chi sui mezzi pubblici non ha la mascherina Ffp2

Ma l'osservato speciale della riunione è stata la notte di Capodanno, considerata a forte rischio. Nonostante non siano in programma spettacoli di massa in piazza, saranno comunque tante le persone che si riverseranno in centro e si teme che i festeggiamenti possano essere pagati a caro prezzo in termini di contagi e ricoveri nei giorni successivi. In questo senso, un'attenzione particolare sarà riservata ai ristoranti che hanno attrezzato dei dj set per questi giorni di festa e per il veglione di San Silvestro.

Disposta dal governo la chiusura delle discoteche perché il ballo è considerato un'attività a rischio per i contagi, sono infatti tanti i locali che stanno organizzando e pubblicizzando sui social questo tipo di serate per aggirare il divieto. E sono tantissimi i giovani che passeranno la serata in questo modo. «Ufficialmente, quando si prenota il tavolo, i gestori specificano che è vietato ballare - racconta Michele M., universitario- ma poi per rassicurare i clienti spiegano "sottovoce" che dopo cena parte la musica e in qualche modo la festa si farà». Chi lo farà, però, rischia grosso. I controlli, ha deciso la Prefettura, la sera del 31 dicembre saranno rigidi e puntuali.

A effettuarli saranno sia le forze dell'ordine sia la polizia locale e nel caso in un ristorante venga trovata gente a ballare, oltre alle multe per i clienti e per gli esercenti sarà disposta anche la chiusura del locale stesso. Vietato ballare duqnue, ma quest' anno non sarà neanche possibile festeggiare lanciando i tradizionali fuochi d'artificio. Il Campidoglio ha infatti comunicato che sarà presto firmata dal sindaco Roberto Gualtieri una specifica ordinanza che vieterà gli spettacoli pirotecnici. Un provvedimento che quest' anno assume anche una rilevanza di tipo sanitario, oltre che ambientale e di rispetto degli animali. I numeri del Covid, infatti, consigliano massima prudenza e si vuole evitare qualsiasi occasione o attività che possa dar origine a pericolosi assembramenti.

Green pass rafforzato, nuova quarantena e Ffp2: le ultime regole stabilite dal governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.