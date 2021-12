Il 71% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. Lo studio che stende i no vax

29 dicembre 2021 a

a

a

I letti delle Terapie intensive «continuano a essere occupati prevalentemente da pazienti che non si sono sottoposti alla profilassi vaccinale: i no vax sono circa il 71% del totale dei pazienti in Rianimazione contro il 29% di vaccinati».

L'Italia è in tilt, basta quarantena. La ricetta della Boschi: o vi vaccinate oppure...

È quanto emerge dal report degli ospedali sentinella di Fiaso: in tutto 21 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territorio italiano. Il range di età nei due gruppi è diverso: per i non vaccinati si va dai 21 agli 85 anni; per i vaccinati il più giovane ha 35 anni e il più anziano 90.

Tra i vaccinati in rianimazione l’84% aveva completato il ciclo vaccinale con 2 dosi da oltre 4 mesi e non aveva ancora eseguito la dose booster raccomandata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.