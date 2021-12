Folla di Natale in centro, chiusa via del Corso

18 dicembre 2021 a

Nell’ultimo sabato prima di Natale cittadini e turisti affollano le vie dello shopping in centro a Roma tanto da indurre le forze dell’ordine a chiudere temporanemente un tratto di via del Corso.

La misura è stata resa necessaria per evitare assembramenti in strada e davanti ai negozi, pericolosi per i contagi da Coronavirus. La chiusura è scattata dall’inizio di via Del Corso, ovvero dalla parte di piazza del Popolo.

