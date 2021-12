La variante Omicron è sbarcata nel Lazio. Tre casi allo Spallanzani: due donne e un militare nigeriano

08 dicembre 2021 a

a

a

La variante Omicron è arrivata a Roma e nel Lazio. Sono tre i casi individuati dall’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Si tratta di due donne: una proveniente dal Sudafrica con un volo dell’Ethiopian Airlines e diretta in provincia di Macerata, l'altra proveniente da Parigi e residente nel Lazio. Il terzo positivo al nuovo ceppo del Covid è un militare della Nigeria in missione, di rientro nel proprio Paese.

Il governo pensa alla retromarcia sul green pass: il caso degli studenti

Per i tre "è stata immediatamente avviata l’indagine epidemiologica" ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. I pazienti secondo quanto si apprende stanno bene e sono in isolamento. Sono in corso a cura del Seresmi (Servizio Regionale delle Sorveglianze delle Malattie Infettive) le indagini epidemiologiche e il contact tracing. I casi sono stati notificati alla piattaforma nazionale affinché vengano allertate le autorità sanitarie delle altre regioni. Sono state richieste le liste dei passeggeri dei voli interessati.

Prepararsi per un Natale in zona arancione, ecco dove. Mezza Italia in giallo durante le feste

"Questi casi ce li aspettavamo dopo aver elevato i livelli di sequenziamento per l’alert nazionale, era dunque solo un fattore di tempo, poiché la variante circola. Non siamo preoccupati, sono state attivate tutte le procedure per ricostruire l’albero dei contatti su cui sta lavorando ininterrottamente il Seresmi. Tutte le Asl sono attivate per monitorare i casi sospetti ed inviare eventualmente i campioni per il sequenziamento del virus al laboratorio di Virologia dello Spallanzani" ha detto ancora D'Amato che ieri aveva detto che la variante Omicron "Ci preoccupa (...). Sarà destinata, prima o poi, ad essere predominante, per cui noi ci attendiamo che vi siano dei casi anche nella nostra Regione. La preoccupazione è legata alla velocità, e noi dobbiamo essere più veloci nella copertura vaccinale. Questo è il punto di fondo" aveva detto martedì 7 dicembre a Timeline, su Sky TG24.

Con tre dosi di Pfizer la Omicron è neutralizzata, due potrebbero non bastare. A marzo pronto il nuovo vaccino

Intanto il "paziente zero" italiano, il manager dell'Eni di Caserta primo caso Omicron a fine novembre, non è più positivo come tutta la famiglia a eccezione della suocera. Al momento sono i casi relativi alla nuova variante sono 12 sequenze: 7 del cluster in Campania; 1 in un paziente in provincia di Bolzano; 2 in Veneto; 1 in Sardegna e 1 in Calabria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.