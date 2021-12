Il governo pensa alla retromarcia sul green pass: il caso degli studenti che vanno a scuola

08 dicembre 2021 a

Sulla possibilità di una deroga all’obbligo del green pass per gli studenti che devono prendere i mezzi pubblici per andare a scuola, “valuteremo con le Regioni ma al momento è giusto procedere con le regole già decise”. A parlare è Andrea Costa, il sottosegretario al ministero della Salute, che apre la porta ad una possibile revisione della norma che obbliga tutti gli over 12 a mostrare la certificazione verde sui mezzi di trasporto. Un problema per tutti i ragazzi ancora non immunizzati contro il Covid.

Costa, ospite di Radio Anch’io su Rai Radio 1, ha parlato anche delle altre possibili mosse del governo: “Il super green pass è stato fatto per permettere un Natale diverso e non ci sono in previsione nuove misure. Per Natale non ci sarà una nuova stretta sulle misure anti-Covid. In questo momento sul tavolo non c’è l’estensione dell’obbligo vaccinale, ma è una valutazione che saremo pronti a fare se la situazione lo richiederà. Il nostro Paese è stato il primo a prevedere l’obbligo per alcune categorie, che entrerà in vigore dal 15 dicembre anche per forze dell’ordine e personale scolastico. Ci siamo già presi quindi questa responsabilità. Confidiamo che - chiude Costa - lo zoccolo duro dei non vaccinati si riduca sempre più, dopodiché valuteremo se sarà necessario estendere l’obbligo ad altre categorie”.

