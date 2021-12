Battaglia per tavolini extra e dehors. Mozione a Roma: "Vanno prorogati"

08 dicembre 2021 a

Prorogare le deroghe concesse alle maggiori occupazioni di suolo pubblico da parte di tavolini e dehors di bar e ristoranti pensate lo scorso anno come misura di contrasto alla crisi economica legata alla pandemia. Lo prevede una mozione della maggioranza, a prima firma del presidente della Commissione Commercio, Andrea Alemanni (Pd). «Contiamo di calendarizzare la mozione in Aula già la prossima settimana in modo che si possa agire immediatamente e che il Campidoglio sia nelle condizioni di affrontare le disposizioni nazionali che arriveranno dal primo gennaio», ha detto Alemanni. L'atto di indirizzo ha ottenuto ieri mattina il via libera delle commissioni competenti capitolina, Commercio e Turismo. Il testo che arriverà in Aula prevede l'impegno del sindaco e gli assessori a «farsi promotori presso il governo affinché tali condizioni» le deroghe e le maggiori occupazioni di suolo pubblico «vengano prorogate in legge di bilancio» e che «nelle more di tale eventuale proroga del governo, a porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari a rendere efficace tale disciplina sino alla scadenza indicata nella legge di bilancio 2022».

Il Municipio del centro storico, alla luce dell'incontro in Commissione capitolina Commercio e Attività Produttive, ha chiesto di poter «affrontare il tema delle proroghe» delle occupazioni di suolo pubblico concesse «all'interno di un dibattito che sia il più possibile collegiale e condiviso». A chiederlo la presidente del primo Municipio Lorenza Bonaccorsi e l'assessore territoriale al Commercio Jacopo Scatà.

