Gualtieri approva il piano Natale: più bus e metro e Ztl allungata

06 dicembre 2021 a

a

a

Più bus e Ztl allargata. Lo prevede il nuovo piano Natale di Roma.

La Giunta capitolina ha approvato il piano integrato di interventi per favorire l’uso del trasporto pubblico per gli spostamenti motivati dallo shopping natalizio a Roma. «Vogliamo garantire a tutte le romane e a tutti i romani un periodo festivo attento alle regole e più sereno - ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri -. In questo senso anche una rete di trasporto pubblico integrata che sia in grado di soddisfare puntualmente la maggiore richiesta di spostamenti, soprattutto da e verso i luoghi più frequentati - ha concluso - consente a tutti di muoversi meglio e in sicurezza».

Ecco lo staff di Gualtieri e degli assessori. Infornata di nomine e folla di riciclati: le cifre degli stipendi

«Il piano - ha aggiunto l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè - prevede una serie di interventi importanti sulla rete, grazie ad una sinergia tra Atac e Agenzia Roma servizi per la mobilità, finalizzati a soddisfare la crescente richiesta di spostamenti durante le festività natalizie, in particolare tra le zone esterne della città verso il centro storico e verso i grandi attrattori commerciali, turistici, culturali e della cristianità. In questa direzione va anche la misura di rafforzare le vigenti normative sulla Ztl che limitano l’accessibilità al trasporto privato».

Gualtieri smantella l'unità per la manutenzione stradale. Sospetti grillini: "Ecco a chi darà i soldi dei romani"

Tra i vari interventi previsti: l’intensificazione delle linee bus; il rafforzamento della Ztl, l’estensione del servizio delle linee elettriche 100 e 119 e il potenziamento delle linee metropolitane A e B-B1 che, ad esempio, la notte del 31 dicembre effettueranno servizio fino alle 2.30. Da sottolineare, infine, l’iniziativa dei «Buoni Viaggio»: le donne a partire dai 18 anni, gli uomini dai 18 ai 26 anni, tutti gli over 60 e le persone maggiorenni con disabilità hanno la possibilità di usufruire di uno sconto del 50 per cento, pagando con carta di credito e bancomat, sul costo di ogni singola corsa Taxi/Ncc fino ad un massimo di 20 euro a viaggio. Sono ammessi al beneficio i residenti a Roma previa registrazione sulla pagina: «buoniviaggioroma.romamobilita.it».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.