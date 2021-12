Gualtieri smantella l'unità per la manutenzione stradale. Sospetti grillini: "Ecco a chi darà i soldi dei romani"

03 dicembre 2021 a

Roberto Gualtieri avrebbe smantellato l'unità operativa del Campidoglio per la manutenzione stradale. Un atto che potrebbe portare a un'esternalizzazione del servizio.

L'accusa è lanciata da Linda Meleo, assessore ai Lavori pubblici della precedente Giunta di Roma, quella guidata da Virginia Raggi.

"Ho avuto modo di vedere il documento della nuova Macrostruttura di Roma Capitale. Nonostante il Sindaco abbia dichiarato in più sedi di avere a cuore, tra le altre cose, la manutenzione stradale della città e tutte le attività accessorie a partire dalla pulizia caditoie, nei fatti vediamo che nella macrostruttura che è in procinto di essere approvata, è stata eliminata la UO (unità organizzativa) Opere Stradali, lasciando solo una unità per Ponti, Viadotti e Gallerie" scrive la Meleo.

Che poi va all'attacco della presunta scelta del nuovo sindaco: "Questo è veramente sorprendente. Che cosa succede? Le ipotesi sono due: o c’è un grosso errore oppure ci sono forse piani specifici per esternalizzare completamente la manutenzione stradale? Magari con qualche concessione (con cui abbiamo avuto pessime esperienze in passato) o coinvolgendo sempre di più ANAS alla quale sono già stati delegate attività di manutenzione per 5 milioni di euro?"

L'ex esponente della Giunta Raggi si ripromette di fare chiarezza: "Chiederò formalmente delucidazioni su questa vicenda. Faremo chiarezza. Inimmaginabile che in una città come Roma non ci sia una UO dedicata alle manutenzioni stradali!".

