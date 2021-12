All'Ama spunta un altro bonus. A Natale è rischio forfait: ecco 100 euro in più

Pier Paolo Filippi 02 dicembre 2021 a

L’Ama non lascia anzi raddoppia, e dopo il bonus «anti assenze» si prepara a sganciare anche un superbonus che può arrivare fino a 320 euro per le feste comandate: Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania. Il contestato premio fino a 360 euro che è stato accordato a coloro che non si assenteranno dal lavoro fino al 9 gennaio, evidentemente, non è sufficiente a fare quello scatto al servizio necessario affinché la promessa di una città pulita entro Natale, fatta dal sindaco Gualtieri, possa essere mantenuta.

I segnali di miglioramento sono infatti flebili e il rischio che per le festività i rifiuti continuino a dominare il panorama della città non è ancora scongiurato. Specialmente per i giorni di festa, in cui già si registra una scarsa disponibilità di operatori disposti a rinunciare al tradizionale pranzo per andare a raccogliere l’immondizia in strada.

In diversi presidi di zona, infatti, cominciano a spuntare cartelli nei quali si avvisa che a causa di scarse disponibilità per i giorni di Natale e Santo Stefano, in cui i lavoratori prestano servizio su base volontaria, non sarà possibile approvare tutte le richieste di ferie dal 27 al 31 dicembre. E in mancanza di adesioni da parte degli operatori che svolgono il servizio in strada, in quei giorni di festa a poco servirà la sospensione e l’eventuale eventuale revoca delle ferie a tutti i tecnici coordinatori sul campo, dal momento che sono tanti i lavoratori che non vogliono cedere alle lusinghe del bonus preferendo trascorrere qualche giorno con gli affetti più cari. Un problema, quello della messa a punto turni di lavoro e del potenziamento dei giri della raccolta anche nei festivi, quando a lavorare in media sono un terzo dei 2.400 idonei, oggetto di un’altra trattativa tra Ama e sindacati.

E ieri è stato trovato un accordo di massima, che in pratica ripropone gli incentivi dello scorso anno. L’intesa prevede 75 euro in più, rispetto all’ordinario festivo, per chi lavora a Natale, altri 75 per Capodanno, e poi 35 euro per l’Epifania e 35 per Santo Stefano, con un bonus di 100 euro finale per chi si è messo a disposizione tutti e quattro i giorni. Sempre in tema di stipendi, altra osservata speciale è la data del 13 dicembre, giorno in cui è stato proclamato uno sciopero nazionale del settore per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

«Questa è una partita nazionale che può avere profonde ricadute su Roma – dice Massimiliano Gualandri, coordinatore Igiene ambientale per la Fit-Cisl del Lazio - Non siamo certo noi quelli contenti di arrivare allo sciopero, che speriamo sia scongiurato. Quindi invitiamo la parte politica a intervenire affinché si capisca che si debba riaprire tavolo con le parti datoriali e proseguire la trattativa per chiudere l'accordo sul contratto. Speriamo che tutti facciano la loro parte, per il bene della città».

