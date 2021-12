Maltempo nella Capitale, Roma finisce sott'acqua

02 dicembre 2021 a

Sono state oltre 70 le richieste di aiuto arrivate alla centrale operativa Lupa della polizia locale di Roma Capitale a causa della pioggia caduta su diverse zone della città. Decine gli interventi con le pattuglie su strada impegnate in diversi quartieri della Capitale. Allagamenti e cadute rami si sono verificati in piazza Epiro, via Portuense, via Fontanesi, via Acqua Bulicate, via di Grotta Perfetta e in via degli Adimari, nella zona di Corviale.

Il freddo artico congela il Centro-Sud: allerta meteo con neve e nubifragi

Gli agenti hanno messo in sicurezza la strada e interdetto il traffico veicolare in via Aurelia Antica, all’altezza di via delle Fornaci, per un muro pericolante. Problemi anche per il traffico veicolare: segnalati rallentamenti e code a causa della pioggia, con alcuni allagamenti, soprattutto sul Grande Raccordo Anulare, su via dei Monti Tiburtini, sul Lungotevere nei pressi dell’Isola Tiberina, sul Muro Torto, nella Galleria Giovanni XXIII, su via della Pineta Sacchetti, al bivio tra GRA e Tangenziale Est sul tratto urbano della A24.

