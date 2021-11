Allerta meteo, in arrivo neve e burrasche con la violenta ondata di maltempo

Francesca Mariani 29 novembre 2021 a

Da Nord a Sud dell'Italia l'inizio di settimana sarà all'insegna delmaltempo. neve, vento, pioggie caratterizzeranno almeno per prossime 48 ore. Al Nord sono arrivate le prime nevicate abbondanti, tanto da provocazre anche diversi disagi alla circolazione. Anche in Sardegna sono caduti i primi fiocchi di neve. Il Centro Funzionale Regionale ha inoltre reso noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche, per le successive 30 ore, che prevedono sul Lazio orientale e meridionale precipitazioni nevose mediamente al di sopra dei 700-900 metri, in temporaneo abbassamento fino a 600 metri, specie nella prima parte della giornata di oggi. Allerta gialla dunque per neve su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. In campania e Calabria, invece, l'allerta è arancione.

L'ampia area di bassa pressione nord-europea, alimentata da aria artica, non accenna ad indebolirsi e, da ieri consentirà l'attivazione di un nuovo impulso perturbato che interesserà gran parte delle nostre regioni centro meridionali, con un deciso rinforzo della ventilazione sulle due isole maggiori e sulle aree ioniche, precipitazioni nevose a quote collinari al centro e piogge sulle zone tirreniche meridionali.

Previsti venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, dai quadranti occidentali sulla Sardegna, in rapida estensione anche a Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia centro-meridionale. Persisteranno le precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, in particolare sui settori tirrenici. Si segnalano, infine, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento.

Gravi danni, infine, a causa del maltempo, a Napoli, dove si è aperta una voragine davanti a un condominio impedendo ai residenti l'ingresso e l'uscita. Sono 40 le famiglie evacuate dai vigili del fuoco. Interrotti i collegamenti con le isole del Golfo specialmente con Capri flagellata dalla pioggia. Fermi i traghetti della Caremar egli aliscafi di Alilauro Cruson, della NLG e Snav.

Sempre a causa delle condizioni meteo problemi per gli approvvigionamenti alimentari in partenza da Napoli e Sorrento diretti sull'isola. Anche le edicole sono rimaste chiuse per la mancanza dell'arrivo dei giornali. Disagi anche per il personale sanitario e militare che presta servizio sull'isola che non ha potuto effettuare il cambio dei turni di servizio a causa dell'assenza di collegamenti. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare allagamenti, alberi pericolanti e la caduta di cornicioni.

