A Natale lo shopping a Roma sarà contingentato per colpa del Covid

Non sarà un Natale con le chiusure. Niente lockdown, si spera. Almeno secondo quel che dice il premier Draghi che ha varato il super green pass proprio per scongiurare uno stop del commercio. Ma nelle principali vie dello shopping di Roma nel periodo delle vacanze natalizie potrebbe tornare il sistema di chiusure temporanee per evitare assembramenti, con vigili e forze dell'ordine a regolare transennamenti e deflussi. Un sistema già brevettato lo scorso anno, soprattutto nel centro storico e in zona Prati (dove la concentrazione di negozi è così alta da richiamare un gran numero di romani) per contrastare il rischio contagio dovuto alla pandemia di Covid. Quando una strada o una piazza si riempie eccessivamente intervengono le forze dell'ordine a transennare temporaneamente invitando i presenti a defluire. È una delle misure su cui, starebbero ragionando le istituzioni cittadine. Il pacchetto di provvedimenti verrà discusso proprio oggi pomeriggio nel corso di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. E subito dopo le misure dovrebbero essere rese note.

La promessa di Draghi: "Con il super green pass salviamo il Natale e niente chiusure"

