Calenda impallina Gualtieri sull'Ama: affondato per il premio a chi non si ammala

Carlo Calenda ha gioco facile in Assemblea Capitolina a replicare alle dichiarazioni programmatiche del sindaco Roberto Gualtieri dopo il caso dei premi di produzione ai dipendenti Ama che non mandano i certificati di malattia... "Le linee programmatiche hanno lo stesso limite del suo programma elettorale: vaghe dichiarazioni di intenti senza un numero né una soluzione concreta. Inaccettabile il premio ai lavoratori AMA per non 'ammalarsi' ed è grave negare in Aula che si tratti di questo", dice in aula Calenda.

"Sindaco, in questo documento non vediamo nessun avanzamento rispetto al programma elettorale. Gli obiettivi sono vaghi, slogan, non si precisa né in quanto tempo né con quali risorse verranno raggiunti. Una proliferazione di tavoli, strutture, in una città che avrebbe bisogno invece di snellire l’apparato burocratico", attacca il leader di Azione e consigliere capitolino, nelle repliche in Aula all’intervento di Roberto Gualtieri sulle linee programmatiche. "Non si fa cenno all’incorporazione di Ama in Acea, si parla di sinergie - prosegue - ma che cosa vuol dire. Ama ha il doppio dell’assenteismo delle municipalizzate in Italia ma invece di contrastare il fenomeno gli si da un premio per fargli fare quello che dovrebbero. Lei sindaco è stato imprudente a dire che la pulizia straordinaria si sarebbe risolta entro Natale, noi avevamo pianificato un anno. Sui vigili urbani non viene citato nulla, non dice se ci saranno le turnazioni, in che modo verrà incrementata la videosorveglianza. Siamo fermi agli slogan della campagna elettorale. È tempo di svuotare la discussione su Roma di retorica e dispiegare in modo preciso e articolato come si faranno le cose".

Gualtieri "ha detto che il termovalorizzatore di San Vittore con la quarta linea farà 500mila tonnellate ma non le farà perché due terzi sono fatte per la Regione Lazio e non per Roma. Sono numeri sbagliati. Non si capisce nel dettaglio quali saranno i nuovi impianti che andrà realizzare".

