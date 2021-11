Roma, l'assurdo bonus per i lavoratori Ama: fino a 360 euro di incentivo se non fai assenze

R.C. 19 novembre 2021 a

Trovato l'accordo con i sindacati, ad Ama si respira quasi aria di festa. La chiave di volta è stata il riconoscimento ad incentivi, da 200 a 360 euro, per dare un senso al piano straordinario di pulizia della città ordinato dal sindaco Roberto Gualtieri. «L'intesa, curata dai nuovi direttore generale, Maurizio Pucci, e vice direttore, Emiliano Limiti - si legge in una nota dell'azienda - segna il nuovo corso delle relazioni industriali del vertice appena rinnovato. L'accordo, che scatterà il 22 novembre e terminerà il 9 gennaio, riguarda tutti i turni di lavoro dei giorni feriali e mira a incentivare i tassi di presenza in tutti i comparti operativi (sedi di zona, autorimesse, officine, impianti, ecc.) per aumentarne la produttività ed efficienza in questo particolare periodo». L'incentivo stabilito è legato alle maggiori presenze garantite. «Chi non farà alcuna assenza avrà il maggiore incentivo - spiega Ama - mentre non potrà averne alcuno chi totalizzerà più di 5 giorni di assenza di qualunque genere, ad eccezione dei riposi previsti dalla legge. L'accordo coinvolge esclusivamente i lavoratori idonei a tutte le attività previste (raccolta, pulizia, spazzamento, rimozione micro-discariche, ecc.) dal Piano straordinario di pulizia e a tutte le operazioni di igiene urbana da qui a fine anno. Per rinforzare e potenziare le varie linee operative e le presenze anche nei giorni festivi, sarà siglato un secondo accordo per il quale le parti si incontreranno nuovamente entro la fine di novembre».

Soddisfazione è stata espressa dal neo Amministratore unico Angelo Piazza: «Ringrazio le organizzazioni sindacali per il contributo importante rappresentato da questo accordo e ringrazio fin d'ora i lavoratori di Ama che in questa fase stanno dispiegando un impegno straordinario per la città». «Finalmente - commenta il segretario regionale Uiltrasporti Lazio Alessandro Bonfigli - è iniziata una vera rivoluzione nell'ambito delle condizioni di lavoro e modalità dello stesso, tesa a coniugare in modo integrato e sinergico l'ottimizzazione dei tempi e la capitalizzazione dei risultati ottenuti». Guarda avanti il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci: «Adesso lavoreremo per il "Patto per il decoro", ovvero per trovare soluzione alle problematiche strutturali della gestione dei rifiuti della Capitale». meccanismi di valorizzazione per chi realizzerà sacrifici straordinari».

