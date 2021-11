Maltempo a Roma, un albero cade sulle auto parcheggiate a Trastevere

16 novembre 2021 a

Sospiro di sollievo per l'esito finale, ma altri momenti di panico a Roma. Poco dopo le 12 un albero si è spezzato in due in via Emilio Morosini, a Trastevere, abbattendosi su tre auto parcheggiate lungo la strada romana. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Ma il degrado nella Capitale sta raggiungendo vette elevatissime tra danni della pioggia e la mancata raccolta dei rifiuti che si ammassano fuori dai cassonetti.

