L'inferno della linea Roma-Lido è senza fine: pronto lo sciopero. Si rischia il tilt

Piove sul bagnato per la ferrovia Roma-Lido. Non bastassero i disagi legati alla limitazione del servizio, per i pendolari il prossimo 22 novembre si annuncia un lunedì di passione. Il sindacato Faisa Cisal, infatti, ha proclamato per quel giorno uno "sciopero esclusivo" di 4 ore proprio nella fascia mattutina, dalle 8,30 alle 12,30, che rischia di mandare definitivamente in tilt il servizio. Alla base della protesta le condizioni in cui versa la linea. Da lunedì 8 novembre la Roma-Lido è limitata, oltre che a Lido Centro, anche ad Eur Magliana. Come "ordinato" in una lettera ad Atac e Regione Lazio da Ansfisa, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, sono stati tolti dal servizio tutti i treni della tipologia Ma200 perché carenti in sicurezza. Restando su rotaia solo 4 treni Caf, dunque, è statso necessario tagliare altri chilometri tra Porta San Paolo ed Eur Magliana.

