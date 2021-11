In coda per ore, caos all'hub vaccinale. "Troppe prenotazioni" tensione a Termini

10 novembre 2021 a

Una fila interminabile iniziata alle prime ore del mattino. Disagi e ore di attesa all'hub vaccinale della stazione Termini oggi mercoledì 10 novembre. Tra le persone in coda tanti anziani costretti a stare in piedi per lungo tempo.

Sono centinaia le persone in coda dalle 8 di questa mattina con molti pazienti in attesa della terza dose del vaccino anti-Covid, per lo più anziani, ma anche tanti che hanno ricevuto il monodose Johnson & Johnson e a cui ora sarà somministrato il richiamo con Pfizer o Moderna.

La fila è interminabile e forse è dovuta a problemi nel sistema di prenotazione, con un evidente eccesso di persone in attesa. "Hanno portato quattro o cinque sedie a rotelle per le persone più anziane, in coda ci sono anche dei novantenni" fanno sapere alcune persone in fila a Termini. "Fuori ci sono altre 200 persone, la gente si comincia a spazientire. Qualcuno ha chiamato anche le forze dell'ordine".

