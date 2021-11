Non è l'Arena, che lite tra Luciano Casamonica e Monica Lozzi sulla villa abbattuta. Giletti sbotta: "Lo dica, ha corrotto qualcuno"

10 novembre 2021 a

"Perché questa sera non dice: "Ho portato una valigia e ho corrotto qualcuno"". Ci prova Massimo Giletti a mettere un punto nella clamorosa lite in diretta televisiva tra Luciano Casamonica e Monica Lozzi.

Alla puntata di stasera, 10 novembre, di "Non è l'Arena" su La7 l'ex presidente del VII Municipio di Roma attacca senza freni Casamonica, che la accusa di aver abbattuto la villa di famiglia sull'Appia nonostante lui - a suo dire - fosse in possesso dei permessi.

"Non so come ha fatto al catasto ad avere la proprietà dell'immobile - dice la Lozzi - la proprietà dei terreni è di Ferrovie, del Demanio, del Comune e della Fondazione Cerini. Se fossi stata eletta per altri cinque anni avrei proseguito, compresa la villa di Via Tuscolana".

