Roma, ecco i nuovi autovelox: sotto la Galleria Giovanni XXIII arrivano i tutor

09 novembre 2021 a

a

a

Stop alla velocità folle sotto la galleria. Si è conclusa lo scorso week end l'installazione dei primi tutor all'interno della Galleria Giovanni XXIII. I lavori, in particolare, hanno interessato la canna sud in direzione Pineta Sacchetti - Foro Italico. Il tunnel di Roma nord sarà quindi la prima galleria urbana italiana dotata di un sistema di rilevazione della velocità media dei veicoli in transito. Un’arteria nevralgica per la viabilità di questo quadrante della Capitale: tre chilometri, con l'estremità orientale collegata alla Tangenziale Est, in grado di mettere in connessione direttamente le zone di Foro Italico, Ponte Milvio, Corso Francia con Cortina D'Ampezzo, Trionfale, Monte Mario e Pineta Sacchetti. I tutor previsti sono otto: quattro per ciascuna delle due carreggiate, divise in «canna nord» e «canna sud». La velocità massima consentita sarà di 70 chilometri orari. Converrà, quindi, da ora in poi, stare molto attenti a non superare i limiti previsti per non rischiare di vedersi recapitata a casa più di una multa salata. Per il superamento dei limiti è previsto anche il decurtamento dei punti sulla patente.

Casa occupata. Si cerca la spia che ha dato la soffiata alla rom sull'assenza di Ennio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.