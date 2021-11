Infastidito dalla musica sparò al dj. Rinviato a giudizio famoso avvocato di 91 anni

Valeria Di Corrado 09 novembre 2021 a

Infastidito dalla musica che proveniva dall’area destinata al «Mercato Campagna Amica» di via San Teodoro, all’interno della quale si stava svolgendo una festa privata, ha imbracciato - secondo la ricostruzione della Procura - la sua carabina Diana ad aria compressa calibro 4,5 millimetri (legalmente detenuta), si è affacciato dalla finestra della sua abitazione, in via del Velabro, e ha sparato due colpi; uno dei quali ha ferito alla spalla destra il deejay francese François Lucene Pierre Cunin. Ieri è stato rinviato a giudizio per lesioni personali aggravate l’avvocato 91enne Giovanni Battista Nunziante, erede di una dinastia che indossa la toga da un paio di secoli. Il suo omonimo antenato, nato nel 1796, ottenne infatti un’abilitazione legale dai monaci benedettini di Montecassino. Da allora cinque generazioni hanno intrapreso la carriera forense: a Sarno, a Napoli, a Salerno e infine a Roma.

Il processo inizierà il 15 novembre dell’anno prossimo. I fatti contestati risalgono al 18 giugno 2018. La vittima, che oggi ha 44 anni, aveva rimediato «una lesione personale grave con un’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni». Il proiettile, infatti, si era andato a posizionare, «dopo un tragitto di circa 20 centimetri, nella regione retro-scapolare rendendo necessario un intervento chirurgico di estrazione del proiettile». «Secondo noi andava contestato il tentato omicidio», commenta l’avvocato Francesco Dottore, legale del dj, costituitosi parte civile nel procedimento. L’anziano avvocato Nunziante, che ha assistito nei decenni alcune fra le principali aziende italiane ed estere, oltre alla carabina, teneva nello studio di casa altre armi (tutte legalmente detenute), ma a quanto risulta non custodite correttamente, visto che erano in un armadio con la chiave inserita nella toppa e nell'appartamento, insieme a lui, viveva la moglie, una sua amica e il domestico.

