Maltempo, tram della linea 3 deraglia. Bloccata la circolazione davanti al Miur

A Trastevere un tram della linea 3 è deragliato a via Girolamo Induno, di fronte al cinema Troisi, nei pressi del Ministero dell'Istruzione (Miur). La vettura, diretta a Valle Giulia, è uscita dai binari di circa 30 centimetri. Nessuno è rimasto ferito o contuso, ma il convoglio non può riprendere la corsa e quindi ha bloccato la circolazione degli altri tram della linea 3 e di quelli della linea 8. Probabilmente a determinare il deragliamento sono state le forti piogge cadute su Roma in queste ore. Ci sono infatti allagamenti in tutta la città.

