Emergenza rifiuti, a Roma il più nostalgico è il marito di Virginia Raggi

Roma sommersa dai rifiuti, un problema che riemerge in diverse zone della Capitale. Un intervento straordinario di pulizia e raccolta dei rifiuti in via Augusto Dulceri, nel quartiere Pigneto, è stato disposto per stamattina da Ama, mentre il neo sindaco Roberto Gualtieri si è presentato a sorpresa a Circonvallazione Ostiense dove erano in corso le operazioni di pulizia straordinaria della città.

Per l'intera giornata di lunedì 8 novembre è annunciato lo sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali nazionali del comparto pubblico e privato di igiene ambientale. Ama S.p.A. ha attivato le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili.

Intanto impazza la polemica politica a cui partecipa anche Andrea Severini, il marito di Virginia Raggi. "Emergenza rifiuti, le multe dei seimila vigili di Roma? Appena 39 in un anno: il restante 99% viene dal nucleo di 28 uomini voluto da Raggi" è il tweet del compagno dell'ex sindaca, che condivide un articolo sul caso delle multe.

