"C'è Brad Pitt nudo in Tangenziale". Panico e feriti nella notte per il pallanuotista della Lazio Sven Augusti

Nudo in Tangenziale. Non è un film, ma l'incredibile scena che si sono trovati gli automobilisti ieri in tarda serata a Roma, dove all'altezza di Corso Francia, un ragazzo camminava senza vestiti puntando le macchine che transitavano sulla corsia. Per due giovani a bordo di una Smart è finita malissimo: nel tentativo di schivarlo l'auto ha colpito un'altra Smart e si è ribaltata: i due passeggeri di 22 e 23 anni sono finiti in ospedale. Il più giovane è stato portato in codice verde a Villa San Pietro mentre l’altro ragazzo di 23 anni è finito in codice rosso al Gemelli.

Si è poi scoperto che il protagonista della follia notturna è Sven Augusti, promessa della Lazio pallanuoto. Il 22enne. croato, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha reagito e ha aggredito le forze dell'ordine. Portato anche lui in ospedale all'Umberto I e messo in osservazione, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Tante le auto che si sono fermate in strada per soccorrere i feriti e chiamare le forze dell'ordine. I militari del nucleo radiomobile hanno cercato di bloccare il 22enne croato, in stato di alterazione psico fisica, ma sono stati spintonati e un carabiniere è rimasto ferito.

Augusti, acquistato quest'anno dalla Lazio, col suo fisico statuario non è uno che passa inosservato. E infatti sui social una giovane aveva segnalato ai carabinieri la presenza di «un ragazzo che somiglia molto a Brad Pitt sulla Tangenziale altezza Corso Francia. Cammina completamente nudo in mezzo alla carreggiata andando incontro alle auto - scrivevano - Ha causato anche un incidente. Chi è nei paraggi a Roma attenzione. Ma soprattutto: salvate quel pazzo che è bello come il sole!».

