Cinghiali sempre più padroni, ora provano a entrare in tribunale: "respinti" dalla polizia

Sono i padroni di intere zone della città, soprattutto a Roma nord. Vanno in giro in branco per le strade, soprattutto la mattina presto e la sera, con una speciale predilezione per i cassonetti traboccanti rifiuti. Ma ora i cinghiali fanno anche capolino al tribunale.

Visita inaspettata questa mattina all’alba alla cittadella giudiziaria di piazzale Clodio, a Roma. Una famiglia di ungulati prima hanno passeggiato davanti all’entrata di via Varisco, poi hanno provato a entrare nel tribunale.

A fermare gli animali gli agenti della Polizia Penitenziaria che, dopo averli inseguiti, gli hanno impedito di varcare l’ingresso. Secondo quanto si apprende, i cinghiali non erano aggressivi e sono sembrati persino voler giocare con gli agenti presenti, riporta l'Agi.

