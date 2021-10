Roma, risveglio senza acqua nel quartiere di Villa Bonelli: residenti arrabbiati

24 ottobre 2021 a

“Senza acqua da ieri nel quartiere Villa Bonelli in XI Municipio con il guasto che fino a qualche minuto fa non era ancora stato ben individuato. Dal ripristino nella notte si è passati alle 12 di oggi, ma è chiaro che è destinato ad allungarsi nel pomeriggio, almeno". A denunciare il disservizio Marco Palma, consigliere dell'XI Municipio di Roma. Oggi alle due il flusso d'acqua era stato ripristinato anche se in maniera debole. Ma i residenti temono nuovi disservizi.

“Sotto accusa la rete idrica, un vero colabrodo - denuncia Palma -, e la mancanza di un reale progetto di manutenzione che negli ultimi 20 anni ha provocato danni quotidianamente. Mi domando a chi giovi tutto questo sotto diversi profili e la domanda domani la rivolgerò alla Procura della Repubblica ed alla corte dei conti “.

“Acea è partecipata al 51% da Roma Capitale - continua Palma - e gli stessi uffici comunali sono costretti a parlare con Acea Ato 2 attraverso il numero verde. È strano che il controllato determini le modalità di contatto al controllore di riferimento , molto strano". “Sulle urgenze si possono costruire disgrazie o fortune. Mi auguro che al mio esposto ci possa essere una risposta seria"..





