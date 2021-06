Ufc, fallisce l'assalto di Marvin Vettori alla cintura. Adesanya è ancora campione

13 giugno 2021 a

Svanisce il sogno cintura per Marvin Vettori. Israel Adesanya, nel corso dell'evento UFC 263, ha vinto per decisione unanime nel match contro il lottatore italiano in cui difendeva il titolo dei pesi medi. Adesanya si è tenuto fuori dalla portata dei potenti pugni di Vittori per la maggior parte della notte e ha usato efficacemente i suoi calci, tenendo il combattente nostrano fuori equilibrio. Adesanya ha vinto 50-45 su tutte e tre le schede dei giudici, in quello che è stato il secondo evento UFC a pieno regime senza restrizioni legate al coronavirus. Adesanya aveva perso contro il campione dei pesi massimi leggeri Jan Blachowicz nel suo ultimo combattimento mentre cercava di conquistare una seconda cintura, ma rimane imbattuto come peso medio. Adesanya e Vettori avevano combattuto a Glendale tre anni fa, con il risultato di una vittoria di Adesanya per split-decision: un esito che non aveva lasciato nessuno dei due combattenti soddisfatto. Vettori credeva di aver vinto, Adesanya pensava che fosse troppo poco il distacco. La preparazione per la rivincita è stata controversa, compresa una conferenza stampa fuori dalle righe per presentare la sfida. Vettori (17-4-1), come ha fatto nella prima sfida, ha provato a mettere in mostra il suo repertorio, ma non è riuscito a coronare il sogno di salire sul tetto del mondo dei medi delle arti marziali miste.

